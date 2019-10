Questo articolo è stato letto 123 volte

CITTADINANZA - NOVITA’ in LIBRERIA – La cittadinanza italiana Dalla teoria all’applicazione pratica

LA CITTADINANZA ITALIANA

Renzo Calvigioni, Tiziana Piola

Dalla teoria all’applicazione pratica. L’acquisto del volume include il formulario online.

Maggioli Editore

L’opera contiene, per ogni argomento, una parte espositiva con l’attuale normativa in materia di cittadinanza italiana: principi generali ed attribuzione, acquisto, perdita, riacquisto, riconoscimento del possesso, con richiami alla giurisprudenza più recente e alla dottrina più rilevante.

Seguono, per lo stesso argomento, suggerimenti agli ufficiali di stato civile chiamati ad applicare le disposizioni vigenti, indicando la procedura da seguire e gli adempimenti da svolgere, ricordando circolari e istruzioni operative emanate dal Ministero dell’Interno e proponendo esempi pratici inseriti nella modulistica da utilizzare.

Viene dato ampio risalto al procedimento amministrativo, ai tempi, termini e adempimenti da svolgere, riportando alcuni quesiti, casi concreti e relative soluzioni, così da mettere l’ufficiale dello stato civile in condizione di affrontare le diverse situazioni che possono presentarsi.



È desiderio degli autori, portare realmente aiuto agli operatori chiamati a compiti sempre più impegnativi e complessi, facilitarli nel dare adeguate soluzioni alle richieste dei cittadini e consentire agli stessi il pieno esercizio dei propri diritti.

Renzo Calvigioni Già Responsabile Servizi Demografici, esperto e docente Anusca, Direttore della Rivista “I Servizi Demografici”.

Tiziana Piola Responsabile Servizi Demografici del Comune di Savona, esperta e docente Anusca.



Per maggiori informazioni CLICCA QUI

