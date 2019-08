Questo articolo è stato letto 46 volte

POLIZIA MORTUARIA - NOVITA’ in LIBRERIA – Il regolamento comunale di polizia mortuaria Guida alla redazione

IL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Sereno Scolaro

Schema di regolamento commentato e con annotazioni per l’adeguamento alla normativa di ogni Regione

Maggioli Editore

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria costituisce uno degli strumenti più importanti, se non il più importante, per ogni gestione dei cimiteri, dal momento che molti aspetti trovano la propria fonte di regolazione in esso. Per questo non si presta ad essere elaborato come se fosse un regolamento “tipo”, magari da conservare nel cassetto, ma richiede di essere calato nella realtà locale, con le sue tradizioni e costumi, ma soprattutto deve essere redatto avendo come obiettivo quello di fornire “soluzioni” che, per quanto possibile, devono rispondere alle esigenze non solo del comune (o del gestore del cimitero, quando diverso), ma altresì a quelle della famiglie.

Strumento indispensabile per la redazione di un testo che risponda il più possibile alle esigenze locali, questa Guida, alla parte dedicata ad una possibile “traccia”, antepone una prima sezione che esplicita alcuni principi ispiratori della “traccia” stessa, sia in negativo (quello che dovrebbe essere evitato) sia in positivo (quelli che dovrebbero essere gli istituti su cui delineare le “soluzioni”).

In particolare, per questi vengono individuati anche i prevedibili effetti, in modo da consentire di coglierne la portata e, possibilmente, le conseguenze.

Sereno Scolaro Già libero professionista e dirigente comunale, docente in convegni e seminari di studio, autore di numerose pubblicazioni nelle materia dei servizi demografici.

