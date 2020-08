Questo articolo è stato letto 19 volte

P.A. - Meeting Rimini 2020: webinar sul cambiamento della P.A. ai tempi del Coronavirus Con la presenza di Paola Pisano, Ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Nell’ambito del Meeting di Rimini Special Edition 2020, si terrà un interessante webinar sul tema del cambiamento della Pubblica Amministrazione ai tempi del Coronavirus, organizzato dal Dipartimento PA della Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con il Gruppo Maggioli e la rivista italiana di Public Management.

In occasione del webinar, previsto per sabato 22 agosto con inizio alle ore 15.00, alcuni esperti di fama nazionale dialogheranno con Paola Pisano, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sui temi della semplificazione normativa, della riqualificazione dei processi organizzativi, dell’Amministrazione digitale e del valore del lavoro nella Pubblica Amministrazione.

Per partecipare al webinar è obbligatoria la prenotazione.

Clicca qui per programma e modalità di iscrizione

