PRIVACY - Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati – edizione 2018 L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha pubblicato la seconda edizione del "Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati"

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha pubblicato la seconda edizione del “Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati” che fornisce una panoramica dei quadri giuridici applicabili dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, aggiornata agli ultimi sviluppi normativi: il Regolamento (UE) 2016/679 e la Convenzione 108+ modernizzata), disponibile in tre versioni linguistiche al seguente indirizzo web: https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law.

>> Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati

