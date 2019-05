Questo articolo è stato letto 214 volte

ENTI LOCALI- PERSONALE - Mancato godimento delle ferie – Causa non imputabile al dipendente – Diritto al compenso sostitutivo – Va riconosciuto Il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato, non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?