ELETTORALE - Lombardia – Elezioni regionali 2018 – Informativa n. 3

Anci Lombardia diffonde la seguente informativa:

relativamente agli orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e per gli altri adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione di domenica 4 marzo 2018, in allegato anticipiamo la Circolare tipo n.1 ER di Regione Lombardia che sarà personalizzata e veicolata anche nei rispettivi territori provinciali.

Altresì informiamo che i manifesti, di cui alla nostra circolare n. 13/2018 (informativa n. 2) devono essere stampati a cura dei Comuni e affissi entro il 18 gennaio 2018. Le dimensioni dei manifesti dovranno essere tassativamente 100×70 e il numero dei manifesti da affiggere deve essere pari a quello fissato per gli analoghi manifesti per le concomitanti elezioni politiche del 4 marzo 2018 (election day).

Ricordiamo inoltre che gli stessi devono essere anche pubblicati all’albo pretorio on line.

Per agevolare la loro stampa, per chi necessitasse, alleghiamo i PDF in formato editabile messi a disposizione da Regione Lombardia, per la quale stampa, comunque, si ribadisce che dovranno essere mantenute le dimensioni sopra citate.