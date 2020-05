Questo articolo è stato letto 146 volte

ANAGRAFE - LO SPORTELLO ANAGRAFE E IL RITORNO A UNA DIVERSA NORMALITA': VECCHI E NUOVI PROBLEMI Lunedì 8 giugno 2020, ore 15.00/16.30 - CORSO ONLINE IN DIRETTA

Lo sportello anagrafe e il ritorno a una diversa normalità:

vecchi e nuovi problemi

Il corso affronta i principali problemi che si presentano allo sportello in ordine al rilascio della carta d’identità e alla certificazione anagrafica.

L’esposizione terrà conto delle mutate situazioni organizzative dettate dall’emergenza da COVID-19.

L’approccio espositivo sarà basato sulla tecnica del preventivo esame di casi pratici per poi individuare la soluzione alla luce del contesto normativo.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma, sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

I partecipanti avranno accesso al materiale didattico, in formato digitale, e alla registrazione del corso, accessibile per 365 giorni.

PROGRAMMA

– La carta d’identità richiesta da chi ha smarrito ogni altro documento di riconoscimento;

– La carta d’identità per i minori: le diverse problematiche per l’espatrio;

– La carta d’identità per interdetti, beneficiari di amministrazione di sostegno e soggetti in stato di incapacità naturale: chi firma?

– La carta d’identità alle persone non residenti: regole e accorgimenti;

– La certificazione anagrafica e l’ANPR: problematiche e novità;

– L’imposta di bollo per i certificati: alcune regole per rapportarsi con il cittadino;

– Risposte ai quesiti.

DOCENTE

William Damiani: Istruttore Direttivo presso il Comune di Riccione, esperto in materia di Anagrafe e Diritto amministrativo

L’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né microfono.

