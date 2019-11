Questo articolo è stato letto 331 volte

STATO CIVILE - L’imposta di bollo e l’ANPR. Un nuovo documento anagrafico: la visura (1 parte) È una disposizione nuova che introduce la “visura anagrafica” anche per i privati, pur con limitazioni precise e vincolanti

Approfondimento di R. Minardi, L. Palmieri

Con il d.P.R. n. 126 del 2015, che aggiunge il comma 5 all’art. 35 del d.P.R. n. 223 del 1989, si introduce una nuova modalità di accesso ai dati anagrafici: la “visura”.

È una disposizione totalmente nuova che introduce la “visura anagrafica” anche per i privati, pur con limitazioni precise e vincolanti.

La norma va letta e interpretata alla luce delle “vecchie” e immutate disposizioni del d.P.R. n. 223/1989:

• art. 37, che dispone, come principio generale, il “divieto di consultazione delle schede anagrafiche” che è consentito esclusivamente a:

– personale facente parte della dotazione organica dell’ufficio anagrafe (anche non delegato);

– persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria appartenenti alle forze dell’ordine e al Corpo della Guardia di finanza (previa esibizione dell’autorizzazione da parte del proprio ufficio o comando);

• art. 34 che disciplina il “rilascio di elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca”.

