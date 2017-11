Questo articolo è stato letto 175 volte

STATO CIVILE - Limitazioni al cambiamento del cognome

Il legislatore non limita la possibilità di richiedere il cambiamento del nome a ipotesi specifiche, citando a titolo meramente esemplificativo le ipotesi del norme “ridicolo o vergognoso” o capace di “rivelare l’origine naturale” dell’interessato; l’unico ostacolo predeterminato in termini vincolati dal legislatore è rappresentato dal fatto che non può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

