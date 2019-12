Questo articolo è stato letto 8 volte

Ricerca



ENTI LOCALI- STRANIERI - Le modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti per richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati In Gazzetta Ufficiale il decreto

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019 il decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2019 avente ad oggetto “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).

>> CONSULTA IL DECRETO

© RIPRODUZIONE RISERVATA