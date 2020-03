Questo articolo è stato letto 306 volte

P.A.- PERSONALE - Le assenze durante il periodo di emergenza Coronavirus Le principali indicazioni che vanno fornite alle amministrazioni ed ai dipendenti pubblici

Approfondimento di A. Bianco

Le assenze del personale dipendente da PA dovute al collocamento in quarantena devono essere equiparate ai ricoveri ospedalieri. I dipendenti possono godere degli istituti che consentono le assenze dal servizio, come le ferie, le aspettative, i riposi compensativi, la fruizione della cd banca delle ore, mentre la loro assenza può essere equiparata alla presenza in servizio solamente se siamo in presenza di una chiusura disposta da una disposizione di legge o dall’ente. Gli enti possono disporre il collocamento in ferie d’autorità dei propri dipendenti che non svolgono attività strettamente indispensabili e/o non sono utilizzati con il cd. lavoro agile. Sono queste le principali indicazioni che vanno fornite alle amministrazioni ed ai dipendenti pubblici per affrontare le questioni legate alla gestione del personale durante il periodo di emergenza da corona virus.

