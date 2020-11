Questo articolo è stato letto 27 volte

P.A.- PERSONALE - Lavoro pubblico: pareri e note circolari La nuova raccolta del Dipartimento della funzione pubblica

I pareri pubblicati consentono alle PA di conoscere orientamenti applicativi con riferimento alle norme sul lavoro pubblico.

L’intento è quello di chiarirne, nell’ambito della funzione tipica di indirizzo e coordinamento del Dipartimento, la corretta interpretazione e portata, per assicurare una omogenea applicazione degli istituti che presentano difficoltà applicative alle amministrazioni pubbliche.

Un patrimonio di informazioni a disposizione degli addetti ai lavori, dei dipendenti pubblici e dei cittadini, nel contesto delle norme vigenti nel momento in cui i pareri vengono richiesti.

Il Dipartimento è impegnato a curare una periodica pubblicazione sul sito, in modo da assicurarne un costante e tempestivo aggiornamento alla normativa che, per molti istituti, è in costante evoluzione.

