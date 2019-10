Questo articolo è stato letto 200 volte

Ricerca



ANAGRAFE- P.A.- STATO CIVILE - L’attività di sportello: l’identificazione (4 parte) Regole pratiche e consigli

Proseguendo e riepilogando le modalità da adottare per effettuare l’identificazione occorre tener conto di alcune regole di base:

a) Se esistono disposizioni che indicano in maniera precisa la modalità per procedere alla identificazione, ci si deve attenere a queste. Ad es. in ambito anagrafico si applicano, a seconda dei casi, gli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 223/1989.

b) Se non esistono norme specifiche, si dovrà procedere avvalendosi del documento di identità o di riconoscimento esibito dall’interessato. In alternativa è ammessa l’identificazione per personale conoscenza, modalità che non ha fondamento normativo, ma trova largo impiego nella prassi.

>> CONTINUA A LEGGERE

• VAI ALLO SPECIALE

ABBONATI ALLA RIVISTA – SCOPRI L’OFFERTA!

© RIPRODUZIONE RISERVATA