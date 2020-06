Questo articolo è stato letto 80 volte

P.A.- PERSONALE - L’ARAN su ferie, permessi per visite mediche, indennità e Coronavirus I permessi orari sono compatibili con il lavoro agile, a differenza dello straordinario

Approfondimento di A. Bianco

I permessi orari sono compatibili con il lavoro agile, a differenza dello straordinario, mentre la fruizione o meno della indennità per le condizioni di lavoro dipende dalla scelta contenuta nel contratto collettivo decentrato integrativo, così come la utilizzazione della reperibilità è rimessa all’apprezzamento delle singole amministrazioni. La fruizione delle ferie può non dare seguito alle richieste dei dipendenti, ma unicamente sulla base di motivate esigenze di servizio che devono essere rappresentate. I permessi per le visite mediche non possono essere concessi per recarsi dal medico di famiglia e la loro fruizione per l’intera giornata richiede una durata ragionevolmente corrispondente dell’esame, visita etc. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni ARAN su ferie e permessi, nonchè applicazione degli istituti contrattuali nella attuale fase di emergenza epidemiologica da Coronavirus.

