ANAGRAFE - La gestione dello sportello anagrafe durante l’emergenza da Covid-19 La registrazione dell'evento di formazione on line tenutosi il 29 aprile 2020

Pubblichiamo la registrazione dell’evento formativo on line tenutosi lunedì 29 aprile 2020 “La gestione dello sportello anagrafe durante l’emergenza da Covid-19” insieme al materiale didattico predisposto dal relatore William Damiani.

La normativa emanata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica ha imposto da un lato una serie di misure restrittive alla libertà di circolazione dei cittadini e dall’altro lato ha indicato una diversa modalità di svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici, privilegiando il lavoro agile in remoto e limitando la presenza fisica degli operatori alle sole attività ritenute indifferibili. Tutto ciò ha determinato la necessità di riorganizzare i servizi erogati dagli operatori preposti agli sportelli dell’anagrafe. Il webinar si propone di indicare le soluzioni organizzative più corrette per erogare i servizi al pubblico durante la fase emergenziale, cercando anche di porre in luce eventuali accorgimenti che possano essere utili anche in previsione del ritorno alla normalità.

