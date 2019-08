Questo articolo è stato letto 211 volte

CIE - La Carta di identità elettronica nei Comuni d’Italia Il grado di diffusione della Carta d'identità elettronica sul territorio nazionale, in ambito regionale

Nel sito del Ministero dell’Interno dedicato alla Carta d’identità elettronica è presente una sezione nella quale è possibile verificare il grado di diffusione del progetto sul territorio nazionale, in ambito regionale.

Nel caso in cui la propria Regione risulti coperta dal servizio di emissione è possibile procedere rapidamente ad una verifica puntuale del proprio Comune di residenza o di dimora. Nel caso in cui tale verifica risulti positiva è possibile prenotare un appuntamento per presentare richiesta di rilascio del documento.

