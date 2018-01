On line su Eligendo, il portale dei Servizi elettorali del ministero, le istruzioni per la presentazione e l’ammissione dei contrassegni e delle candidature sia per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sia per la circoscrizione Estero.

Le due pubblicazioni hanno lo scopo di facilitare le operazioni preparatorie alle elezioni politiche del 4 marzo prossimo considerate le innovazioni introdotte dalla nuova legge elettorale (legge 3 novembre 2017, n.165, Modifiche al sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

All’interno dei documenti si trovano i fac-simile dei moduli.