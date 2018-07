Questo articolo è stato letto 89 volte

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Istanza di accesso ai documenti amministrativi – Diniego espresso o tacito

Il giudizio in materia di accesso si atteggia, innanzitutto, come giudizio a struttura impugnatoria, il che consente di assicurare quell’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa; inoltre è, con riferimento ai poteri istruttori e decisori del Giudice, sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella specifica situazione e ciò indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione per giustificare il diniego.



>> Leggi la sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA