ENTI LOCALI- PERSONALE - Informativa su revisione della normativa in materia di assunzioni di personale Nota Anci: verso il superamento delle limitazioni al turn over e la sostenibilità finanziaria delle assunzioni dopo il Decreto Crescita

L’ANCI Lombardia ha pubblicato in data 16 luglio 2019 una Nota informativa sulla revisione delle assunzioni del personale degli Enti locali (ex art. 33 del Decreto Crescita) chiedendo che nell’emanando decreto attuativo si tengano in debito conto alcuni preziosi suggerimenti.

>> CONSULTA LA NOTA INFORMATIVA ANCI

