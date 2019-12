Questo articolo è stato letto 64 volte

Ricerca



STATO CIVILE- STRANIERI - Il trattamento di esenzione da imposte per gli atti di trasferimento relativi a separazione e divorzio tra soggetti stranieri Un nuovo studio del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio concernente il trattamento di esenzione da imposte per gli atti di trasferimento relativi a separazione e divorzio tra soggetti stranieri.

Il trattamento di esenzione per gli atti relativi alle separazioni ed ai divorzi può applicarsi anche per i rapporti di coppia regolati da leggi straniere?

Lo studio, rilevata l’evoluzione della disciplina e riassunto lo stato dell’interpretazione giurisprudenziale e della prassi amministrativa, segnala le prospettive di modifica di quest’ultima. Poi, partendo dal dato normativo riguardante la soluzione della crisi nel diritto interno (caratterizzato da una ampia apertura alla de-giurisdizionalizzazione), individua gli argomenti che possono fondare una ampia estensione del regime di esenzione anche ai trasferimenti (attratti alla disciplina fiscale italiana) che avvengano tra stranieri in relazione a separazioni e divorzi perfezionati secondo le regole degli ordinamenti competenti per i loro rapporti personali. Infine, fornisce prime indicazioni per l’inquadramento di tali trasferimenti nel campo delle imposte dirette.

>> CONSULTA LO STUDIO N. 148-2019/T

Ti consigliamo:

Il regolamento dello stato civile Renzo Calvigioni , 2018, Maggioli Editore Il volume affronta la disciplina della formazione e tenuta dei registri di stato civile, seguendo l’articolato del d.P.R. 396/2000. Per affrontare correttamente le procedure e gli adempimenti che l’ufficiale dello stato civile è chiamato a svolgere nel corso del proprio lavoro, che diviene... , 2018, 60,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA