ANPR - Il Comune di Terni entra nell’ANPR

Il Comune di Terni è il 67°comune in Italia ad entrare in Anpr – l’anagrafe nazionale della popolazione residente – il secondo in Umbria e il terzo, per densità e popolazione, dopo Modena e Ravenna, in Italia.

Il Comune di Terni ha recepito in tempi rapidi due progetti strategici dell’Agenda Digitale, la carta di identità elettronica – Cie – ed ora ufficialmente anche l’anagrafe nazionale della popolazione residente, tutti strumenti che permetteranno la circolarità e l’integrazione delle anagrafi a supporto di molteplici servizi pubblici per i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione.

Un risultato che si traduce concretamente in migliori servizi con la possibilità, ad esempio, di ottenere il rilascio di certificazioni anagrafiche, fruendo della banca dati dell’anagrafe nazionale di tutti i comuni Italiani da qualsiasi di essi in cui il cittadino si trovi.

Un obiettivo raggiunto grazie all’accurato lavoro di bonifica dei dati anagrafici, portato a compimento dagli uffici Anagrafe, Stato Civile e Sistemi Informativi del comune con il supporto del ministero dell’Interno, del partner tecnologico Sogei, della software house Maggioli Informatica Spa, e grazie anche al convinto investimento profuso in termini di innovazione intesa come strumento indispensabile per il miglioramento dei servizi.

Attualmente sono 101 i comuni in lista, pronti al subentro in Anpr che gradualmente interesserà tutti i 7964 comuni italiani.

