STATO CIVILE - IL CASO – Scelta del nome al momento della formazione dell’atto di nascita E' possibile attribuire come nome l’iniziale del nome del padre e l’iniziale del nome della madre?

Si è presentata a questo ufficio una signora di origine albanese, ora cittadina italiana, che dovrà partorire tra un mese. Lei ed il convivente (albanese) vorrebbero attribuire al neonato (non sappiamo se maschio o femmina, il nome “AE”, vale a dire l’iniziale del nome del padre e l’iniziale del nome della mamma.

Vogliono sapere da questo ufficio se è possibile e quali problemi potrebbero avere attribuendo questo nome. Interpellato l’Ufficio Entrate in merito all’attribuzione del codice fiscale ad un nato con questo nome ci è stato risposto che non ci sono problemi.



