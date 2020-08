Questo articolo è stato letto 45 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Riconoscimento di un figlio da parte di un cittadino detenuto – Problematiche L’ufficiale di stato civile può acquisire la dichiarazione all’esterno degli uffici (in carcere)?

Per il tramite del suo legale, il sig. X detenuto in carcere e a cui è stata inflitta la pena accessoria di “interdizione legale” intende riconoscere il proprio figlio.

Il Tribunale non ha consentito al sig. X di recarsi presso l’ufficio di stato civile e pertanto è stato invitato l’ufficiale ad andare in carcere per acquisire la dichiarazione.

Premesso che il carcere è ubicato in comune differente rispetto al comune di nascita del bimbo, della mamma e del padre e anche differente rispetto al comune di residenza degli stessi, si chiede:

1. se l’ufficiale di stato civile possa acquisire la dichiarazione all’esterno degli uffici (in carcere);

2. eventualmente a chi (quale ente) dovrebbe essere avanzata correttamente l’istanza da parte del legale;

3. considerando che i genitori non sono uniti in matrimonio, se deve essere presente la madre ed eventualmente cosa attestare;

4. se trattasi di atto o come si ritiene semplice dichiarazione di riconoscimento;

5. si chiedono modelli in linea con la normativa vigente.



