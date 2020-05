Questo articolo è stato letto 58 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Riconoscimento del nascituro contenuto in un testamento – Procedura E' possibile recepire il testamento al fine del riconoscimento del bambino?

Il 5 gennaio è nato un bambino figlio di padre che è deceduto prima della sua nascita. Il padre aveva in precedenza già preso accordi con questo Ufficio di stato civile per il riconoscimento del nascituro sapendo che purtroppo aveva un male incurabile. Purtroppo prima del riconoscimento in Comune è stato ricoverato in ospedale in un altro Comune ed è morto. Nel frattempo però tramite avvocato ha fatto testamento che è stato già pubblicato. Al momento della denuncia di nascita l’avvocato mi ha trasmesso il predetto testamento per procedere al riconoscimento del bambino insieme alla madre. La mia domanda è questa: posso recepire il testamento per il riconoscimento del bambino?

