STATO CIVILE - IL CASO – Pubblicazioni di matrimonio – Sospensione dei termini Alla luce del nuovo d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 103, quale è la data ultima di celebrazione da indicare nel certificato?

Una coppia di futuri sposi da noi residenti ha fatto le pubblicazioni di matrimonio ed il primo giorno utile per contrarre matrimonio è il 11.3.2020 ed in tale data è stato rilasciato il certificato delle eseguite pubblicazioni che, normalmente, ha una validità di 6 mesi. Alla luce del nuovo d.l. 17 marzo 2020, n. 18 art. 103, comma 1 in tale certificato deve essere indicato che il matrimonio può essere celebrato fino all’11.9.2020 o a tale scadenza va aggiunto il periodo intercorrente tra il 11/03 ed il 15/04, quindi aggiungendo ulteriori 35 giorni ed arrivando pertanto al 16.10.2020 come data ultima di celebrazione?



Leggi la risposta dei nostri esperti

