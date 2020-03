Questo articolo è stato letto 142 volte

Ricerca



ANAGRAFE- ANPR - IL CASO – Piattaforma GePi – Domande RDC/PDC Inizio e fine residenza, a quale data corrispondono?

Relativamente alla finalizzazione delle pratiche sulla piattaforma GePi relative alle domande di RDC/PDC, si chiede, cortesemente, essendo obbligatorio inserire per ogni richiesta le date di inizio residenza e di fine residenza:

– per i richiedenti residenti nel nostro Comune dalla nascita, inizio residenza e fine residenza corrispondono, rispettivamente, alla data di iscrizione per nascita nella Anagrafe della Popolazione Residente ed alla data di presentazione della domanda per il RDC/PDC da parte dell’interessato?

– per i richiedenti provenienti da altri Comuni, la data di inizio residenza corrisponde all’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente del/dei Comune/i dove il richiedente è stato residente prima di trasferirsi nel nostro Comune?

– la data di fine residenza corrisponde, anche in questo caso sempre alla data di presentazione della domanda per il RDC/PDC da parte dell’interessato?

– per i cittadini presenti in elenco per i quali si richiede la verifica, che abbiano trasferito nel frattempo la residenza in altro Comune la data di fine residenza corrisponde alla data di presentazione della domanda per il RDC/PDC o quella di emigrazione?

>> Leggi la risposta dei nostri esperti

© RIPRODUZIONE RISERVATA