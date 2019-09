Questo articolo è stato letto 207 volte

STATO CIVILE - IL CASO – DAT – Nomina nuovo fiduciario Revocare fiduciario e nuova nomina: bisogna far depositare alla disponente una nuova DAT?

Una persona, ora residente nel mio comune, ha depositato l’anno scorso, nel precedente comune di residenza, le proprie DAT.

Ora chiede, in questo comune, di poter revocare il fiduciario e nominarne un altro.

Chiedo quindi se sia meglio far depositare alla disponente una nuova DAT con il nome del nuovo fiduciario, visto che il deposito è stato fatto in un altro comune, oppure se debba essere depositata la revoca della nomina del precedente fiduciario, la nomina del nuovo fiduciario e l’accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo.

Chiedo poi se debba essere comunicato qualcosa al comune di precedente iscrizione anagrafica della persona, che ha in deposito le DAT.



