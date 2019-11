Questo articolo è stato letto 218 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Acquisto di cittadinanza italiana art. 4 c. 2 – Verifiche ed accertamenti

Una ragazza albanese nata nel ns. comune nel 2001 vorrebbe richiedere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, l. 91/1992. Risulta iscritta nel ns. comune per nascita da genitori albanesi residenti dal 1996. La ragazza è stata cancellata (unitamente alla sua famiglia) per irreperibilità in data 12 novembre 2012 ed è stata reiscritta in data 21 luglio.

Riguardo al permesso di soggiorno c’è questa situazione: iscrizione alla nascita sul permesso di soggiorno del padre, permesso che è stato regolarmente rinnovato ogni due anni fino al 19 gennaio 2011; dal 19 gennaio 2011 è stato rilasciato permesso di soggiorno con validità illimitata. Nel periodo dei due anni in cui non ha avuto la residenza in Italia, tutta la famiglia era tornata in Albania per motivi di salute del padre; in quel periodo non ha frequentato la scuola media in Italia, e pertanto non può dimostrare la presenza in Italia; al suo rientro (sempre assieme a tutta la famiglia) è stata iscritta al terzo anno della scuola media (dovrebbe avere frequentato il 1° e 2° anno in Albania) ed attualmente ha concluso il IV anno di scuola media superiore nel ns. comune ed è in regola con il percorso scolastico. La ragazza è fortemente motivata a chiedere la cittadinanza italiana ma purtroppo esiste “questo buco di 2 anni” nei quali non può neppure dimostrare di essere stata qui. Posso utilizzare come pezze giustificative il/i ricoveri che il padre ha avuto in Albania per curarsi, posto che è venuta a mancare l’iscrizione in anagrafe ma il permesso di soggiorno non ha subito nessuna interruzione?



