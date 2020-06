Questo articolo è stato letto 4 volte

Ricerca



STATO CIVILE - IL CASO – Accordo di divorzio – Atto di conferma – Sospensione dei termini In caso di coniuge sottoposto ad isolamento fiduciario per Covid-19 è possibile fare riferimento alle disposizione per lo slittamento dei termini dei procedimenti anche per le norme dello stato civile?

Si sottopone il seguente quesito: in data 26/02 presso questo ufficio si sono presentati i coniugi X Y per sottoscrivere l’accordo di separazione personale ed avevano fissato la data per la conferma della separazione per il giorno 3 aprile. Ora la coniuge Y è sottoposta ad isolamento fiduciario per Covid-19. Pertanto si richiede se possa essere possibile fare riferimento alle disposizione recenti per lo slittamento dei termini dei procedimenti anche per le norme dello stato civile ed in caso affermativo, come si possa applicare.



>> Leggi la risposta dei nostri esperti

© RIPRODUZIONE RISERVATA