AMMINISTRAZIONE DIGITALE- P.A. - Gli sportelli telematici e fisici: il binomio vincente per una PA digitale Evento gratuito - Trento, giovedì 24 ottobre, presso la Fondazione Bruno Kessler

Si svolge giovedì 24 ottobre a Trento, presso la Fondazione Bruno Kessler, l’evento Gli sportelli telematici e fisici: il binomio vincente per una PA digitale; un momento di approfondimento a cura di GLOBO e Gruppo Maggioli che presentano le soluzioni per digitalizzare e semplificare in modo efficace la Pubblica Amministrazione, portando come esempio alcune best practice regionali.

Nel rispetto dei dettami del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) che, insieme al Piano di informatizzazione, sta spingendo la digitalizzazione del nostro Paese, si affronteranno i temi dedicati agli sportelli telematici e fisici polifunzionali: due strumenti essenziali per migliorare il rapporto tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, i professionisti e le imprese e per assicurare una maggiore accessibilità delle informazioni, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi:

lo sportello telematico è un portale che permette di presentare online tutte le pratiche 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, comodamente da casa o dal proprio ufficio, senza doversi più recare personalmente presso gli uffici;

è un portale che permette di presentare online tutte le pratiche 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, comodamente da casa o dal proprio ufficio, senza doversi più recare personalmente presso gli uffici; lo sportello fisico è un unico punto fisico di accesso all’amministrazione dove è possibile ottenere le informazioni e gli atti amministrativi necessari e dove si può essere aiutati nell’inviare la propria documentazione in via telematica, riducendo così le tempistiche ed evitando di produrre carta.

PROGRAMMA

9:30 | Registrazione partecipanti e apertura dei lavori

10:00 | Le potenzialità dello sportello polifunzionale telematico e fisico (Marco Deligios*, Nadia Colombo*, Barbara Epis* e Stefano Ciceri** – * Management Globo; **Commerciale di sede Maggioli)

11:00 | Il nuovo sistema di accoglienza dei cittadini del Comune di Villorba – Monica Panighel, Coordinatrice del progetto sportello unico polifunzionale (SUP) del Comune di Villorba

11:15 | Le esperienze digitali dei Comuni di Trento e di Arco – Giovanni Bonati, coordinatore progetti

11:30 | Question time

12:00 | Chiusura lavori e rinfresco

L’ingresso è gratuito. Per Informazioni e iscrizioni clicca qui

