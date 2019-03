Questo articolo è stato letto 151 volte

P.A. - Giornata per la donazione degli organi In Gazzetta il decreto

Nella G.U. n. 49 del 27 febbraio è stato pubblicato il D.M. 31 gennaio 2019, che indice la «Giornata per la donazione degli organi» per l’anno 2019; in tale giornata, fissata per il 14 aprile, le amministrazioni pubbliche devono assumere e sostenere, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

