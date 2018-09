Questo articolo è stato letto 321 volte

PERSONALE - Ferie non godute – diritto di ristoro economico – presupposti – individuazione

Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l’interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.

