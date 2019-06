Questo articolo è stato letto 16 volte

AIRE - Fast It – Farnesina Servizi Telematici per Italiani all’Estero Il nuovo portale dei servizi consolari realizzato dalla Farnesina per fornire agli italiani all'estero servizi e informazioni tramite internet

Ecco cosa si può fare:

– senza registrazione al portale individuare il proprio Consolato di competenza o quello più vicino al luogo in cui ci si trova, accedere alle sue pagine informative e consultare la guida ai servizi consolari

– gli utenti registrati possono iniziare a usufruire di alcuni servizi consolari on line come l’iscrizione all’AIRE o prenotare un appuntamento presso il proprio Consolato

– gli utenti autenticati dal Consolato possono usufruire di tutti i servizi offerti dal portale.

