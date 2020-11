Questo articolo è stato letto 1 volte

AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Fast It: dal 2021 accesso con credenziali SPID Dal prossimo 28 febbraio 2021 sarà possibile accedere al portale con le sole credenziali SPID

Fast It

Per accedere al portale dei servizi consolari “ Fast It “, dal 28 febbraio 2021, si dovranno utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per richiedere le credenziali SPID è necessario:

– essere cittadini italiani maggiorenni;

– avere un documento di identità italiano in corso di validità, il codice fiscale italiano, un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare.