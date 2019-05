Questo articolo è stato letto 50 volte

ELETTORALE - Eligendo mobile: l’App per seguire le prossime elezioni è online In tempo reale i dati sull'affluenza e gli scrutini e le informazioni utili per le elezioni in corso

È stato rilasciato l’aggiornamento di Eligendo mobile, l’App con cui sarà possibile seguire in tempo reale i dati sull’affluenza e gli scrutini, forniti dal Ministero dell’Interno, relativamente all’Election Day del 26 maggio 2019.

Sarà possibile, inoltre, accedere a link e informazioni utili per le elezioni in corso.

