ELETTORALE - Elezioni: speciale regionali gennaio 2020 Indizione elezioni Calabria ed Emilia-Romagna

Con una nota del 19 dicembre il Ministero dell’Interno annuncia che con decreti del Presidente della Regione Calabria in data 25 novembre e del Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 2 dicembre 2019, sono stati convocati per la medesima data di domenica 26 gennaio 2020 i comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale di entrambe le Regioni. Le operazioni di votazione si svolgeranno dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

