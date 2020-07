Questo articolo è stato letto 411 volte

ELETTORALE - Elezioni Regionali, Comunali e Referendum: si vota il 20 e 21 settembre 2020 Il Ministro degli Interni ha inviato alle Prefetture il decreto di convocazione dei comizi elettorali

Il 20 e 21 settembre 2020 si voterà per le Regionali, le Comunali ed il Referendum confermativo (costituzionale) sulla riduzione del numero dei parlamentari. Nella stessa data si svolgeranno anche le elezioni suppletive nei collegi uninominali 3 della Regione Sardegna e 9 della Regione Veneto del Senato. La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Nel Comunicato del Consiglio dei Ministri si precisa che la data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio.

>> IL COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

>> IL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 15 LUGLIO 2020

