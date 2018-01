Questo articolo è stato letto 623 volte

ELETTORALE - Elezioni politiche 2018 – Revisione dinamica straordinaria

La Prefettura di Reggio Calabria ha diramato la circolare n.1/2018 del 3 gennaio 2018 “Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. Altri adempimenti” relativa ai primi adempimenti da porre in essere per l’organizzazione del procedimento elettorale e le disposizioni concernenti la revisione straordinaria delle liste elettorali in vista delle Elezioni Politiche del 4 marzo.

Si segnala in particolare che gli adempimenti previsti per la prima tornata della revisione ordinaria del mese di gennaio saranno assorbiti dalla revisione straordinaria.