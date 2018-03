Questo articolo è stato letto 82 volte

ELETTORALE - Elezioni amministrative Regionali 2018

In occasione delle elezioni amministrative Regionali 2018 la Regione Lombardia trasmette:

Delibera giunta regionale 26/2/2018, n. 7911 “Determinazioni in ordine a criteri e modalità per il rimborso delle spese elettorali sostenute da altre amministrazioni in relazione alle consultazioni del 4 marzo 2018″

Lettera 27/2/2018 “Elezioni del consiglio regionale e del presidente della regione lombardia. Presidio degli uffici regionali nelle giornate del 3, 4 e 5 marzo 2018