ELETTORALE - Elezioni in Basilicata il 24 marzo La nota del Ministero dell'Interno

Con una nota del 20 febbraio il Ministero dell’Interno comunica che con DPGR della Regione Basilicata n. 4 del 21 gennaio 2019 sono stati convocati, per domenica 24 marzo 2019, i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale; i seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica 24 marzo.

