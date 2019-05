Questo articolo è stato letto 143 volte

ELETTORALE - Speciale Elezioni 2019: i risultati Affluenza e risultati

Sono in arrivo i risultati definitivi delle elezioni europee 2019. La Lega stravince la consultazione in Italia. Con 61.524 sezioni scrutinate su 61.576 è giunta al 34,33 per cento dei voti ricevuti ed è diventata di gran lunga il primo partito in Italia, con una crescita notevolissima rispetto alle elezioni politiche del 2018.

Crolla invece M5s, al 17,5%. Pd secondo col 22,8%. Forza Italia è all’ 8,78%, Fdi al 6,46% voti. Affluenza in leggero calo al 56,10%. In aumento invece in Europa, oltre il 50%. I risultati delle elezioni europee 2019 fotografano uno scenario italiano profondamente cambiato rispetto alle politiche di un anno fa, con i Pentastellati che erano stati i vincitori indiscussi con il 32% dei voti, la Lega di Matteo Salvini al 17% e il Partito Democratico sotto la soglia del 20%.

Nella giornata di ieri si è votato anche per le elezioni amministrative in oltre 3800 Comuni e per le regionali in Piemonte. Lo spoglio per queste consultazioni inizierà tra poco.

Sul sito del Ministero dell’Interno i dati in tempo reale.

