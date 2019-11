Questo articolo è stato letto 118 volte

Ricerca



ELETTORALE - Elezioni comunali: turno elettorale straordinario in 8 comuni I risultati

Domenica 10 novembre si sono svolte le elezioni comunali in 8 comuni italiani sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I comuni interessati sono: Valenzano, in provincia di Bari, Cropani, Lamezia Terme e Petronà, in provincia di Catanzaro, Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza, Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, Brancaleone e Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà il 24 novembre 2019.

>> VAI AL SITO ELIGENDO

© RIPRODUZIONE RISERVATA