ELETTORALE - Elezioni comunali di domenica 10 giugno 2018

La Prefettura di Reggio Calabria in data 20 aprile 2018 ha diffuso la circolare n. 44 relativa all’accertamento dell’esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l’arredamento dei seggi in occasione dell prossime elezioni comunali di domenica 10 maggio 2018.

