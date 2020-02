Questo articolo è stato letto 48 volte

ELETTORALE - Elezioni amministrative in Sicilia Si vota il 24 maggio

Il Governo regionale ha scelto il 24 maggio come data per lo svolgimento delle elezioni amministrative in Sicilia. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà, invece, il 7 giugno. Le consultazioni riguarderanno circa 750mila elettori siciliani.

I capoluoghi di provincia coinvolti saranno Agrigento ed Enna, mentre sono 17 i Comuni al voto con sistema proporzionale, 44 con il maggioritario. Ad essere eletti saranno 860 consiglieri.

Le operazioni di voto si svolgeranno solo nella giornata di domenica dalle 7.00 alle 23.00 ed in caso di secondo turno di ballottaggio nella sola giornata di domenica 7 giugno, sempre nella medesima fascia oraria.

I sindaci dei Comuni interessati al voto riceveranno dai Prefetti il decreto assessoriale e dovranno, entro ventiquattro giorni dalla data della consultazione, pubblicare il manifesto d’indizione dei comizi.

