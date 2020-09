Questo articolo è stato letto 21 volte

ELETTORALE - Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nella Regione Sardegna: revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali Al voto domenica 25 e lunedì 26 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020

Con decreto n. 82 del 28 agosto 2020 il Presidente della Regione Autonoma della Regione Sardegna ha fissato per domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 novembre, la data delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali nei comuni come da elenco allegato alla Delib.G.R. n. 39/68 del 30 luglio 2020.

Pertanto, gli Enti interessati dovranno effettuare le revisioni dinamiche straordinarie, nelle consuete due tornate previste dall’art. 32 – 4° comma – del T.U. 20.3.1967, n. 223, come sostituito dall’art. 2 della legge 7.2.1979, n. 40.

>> CONSULTA LA CIRCOLARE DELLA PREFETTURA DI AVELLINO

