Questo articolo è stato letto 47 volte

Ricerca



ELETTORALE - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 11 aprile 2021 Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e del manifesto di assegnazione dei seggi

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nella mattinata di giovedì 25 febbraio 2021, dovrà essere affisso all’albo pretorio on line e in altri luoghi pubblici il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali (Mod. n. 1-AR), a firma del Sindaco o di altro Organo in carica, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi per le elezioni di cui trattasi, della data e degli orari della votazione.

Nella medesima data di giovedì 25 febbraio 2021, dovrà essere affisso all’albo pretorio on line nonchè in altri luoghi pubblici, accanto al manifesto di convocazione dei comizi, anche il manifesto di assegnazione dei seggi consiliari alle circoscrizioni elettorali della Regione (Mod. n. 12-AR).

>> LA CIRCOLARE DELLA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA