ENTI LOCALI - DPCM 18 ottobre 2020 Il nuovo DPCM firmato ieri dal premier Giuseppe Conte e in vigore da oggi fino al 13 novembre

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM firmato ieri dal premier Giuseppe Conte e in vigore da oggi fino al 13 novembre.

Le regole:

Ristoranti e bar

Per i ristoranti chiusura alle 24, possibili massimo sei persone per ogni tavolo. Dalle 18 sarà possibile soltanto il consumo al tavolo. E all’esterno dei locali dovrà essere riportato il numero massimo di clienti consentiti all’interno

Trasporti e smart working

Confermata per i trasporti pubblici la capienza all’80%. Raccomandazione di estendere lo smart working al 70-75%

Sport

Gli sport di contatto a livello amatoriale, come calcetto e basket, restano vietati con uno stop anche per le relative associazioni e scuole per bambini e ragazzi

Fiere e congressi

Scatta lo stop per fiere, sagre e congressi locali (salvi quelli nazionali e internazionali)

Entrate scaglionate a scuola

Entrate scaglionate per le scuole superiori e maggiori controlli nelle banchine delle metropolitane. Didattica a distanza solo in situazioni critiche

Coprifuoco per assembramenti

Chiusure temporanee, una sorta di “coprifuoco” deciso dai sindaci, in piazze e vie dopo le 21 di fronte ad eventuali rischi di assembramenti.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si dovranno svolere in modalità a distanza, «salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico». Una misura che viene fortemente raccomandata anche per le riunioni private.

