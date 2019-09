Questo articolo è stato letto 85 volte

STATO CIVILE - Domanda di mutamento delle generalità – Cognome non appartenente al ceppo familiare dell’istante – Diniego dell’istanza – Illegittimità – Va affermata La domanda di mutamento del cognome, oltre che per le cause tassative indicate dalla legge, può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici

