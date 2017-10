Questo articolo è stato letto 129 volte

AIRE - Disponibile la versione 6.0.3 del SW AnagAire

Il Ministero del’Interno comunica che è disponibile la versione 6.0.3 del SW AnagAire che consente di:

1. inserire le seguenti informazioni relative alle unioni civili nella sezione “Stato civile”:

6 Unito civilmente

7 Stato libero a seguito di decesso della parte unita civilmente

8 Stato libero a seguito di scioglimento dell’unione civile

2. predisporre il file per i test di pre-subentro in ANPR, nonché il file per il subentro.

La nuova versione può essere scaricata, come le precedenti, dall’Area Privata dei Servizi Demografici, Area Download, download ANPR.

L’installazione può essere eseguita sulla stessa postazione certificata dove è installata la versione di AnagAire attualmente utilizzata per l’invio dati al Ministero dell’Interno, accedendo al PC con un utente Amministratore senza disinstallare la versione precedente che viene automaticamente aggiornata.

Per la predisposizione del file di pre-subentro e subentro le istruzioni sono disponibili a questo link https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr