Questo articolo è stato letto 118 volte

Ricerca



DOCUMENTI AMMINISTRATIVI- PRIVACY - Diritto di accesso ai documenti amministrativi Le schede sui diritti di accesso

Il Garante della Privacy lancia una serie di prodotti informativi che affrontano con un linguaggio semplice il tema del diritto di accesso, dal caso generale ad alcuni più particolari.

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto dell’Autorità, che punta ad offrire strumenti per comprendere facilmente quali diritti sono riconosciuti alle persone in materia di protezione dei dati personali e illustrano le modalità per un concreto esercizio di tali diritti.

>> Diritto di accesso ai documenti amministrativi

>> Diritto di accesso dell’interessato

© RIPRODUZIONE RISERVATA